FOLIA

Feira de Santana terá festa de pré-micareta

No sábado (13), em Humildes, e no domingo (14), em São José, acontecerá a Pré-Micareta de Feira. A Secretaria de Cultura do Estado (Secult-BA) e a Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur), ligada à Secretaria de Turismo do Estado (Setur), atuam em parceria na promoção da pré-micareta.