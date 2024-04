FOLIA EM FEIRA

Confira programação do Esquenta Micareta neste domingo (7)

A partir do meio-dia já tem atração no circuito da festa

O Esquenta Micareta, evento que abre a programação da folia de Momo em Feira de Santana, que será realizada entre os dias 18 e 21 de abril, acontece neste domingo (7), a partir do meio-dia, na avenida Fraga Maia. Como nas edições passadas, os foliões terão espaço para as fanfarras, bandas de sopro, grupos culturais, além dos bloquinhos sem corda.

No início da tarde, já terá fanfarra desfilando no circuito. Na sequência, apresentações de Nano Trio com axé percussivo, o Rixô Elétrico e muito mais. A coordenação está a cargo da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer.