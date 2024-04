FEIRA DE SANTANA

Cerca de mil camisinhas devem ser distribuídas no Esquenta Micareta

Secretaria de Saúde montará um estande no circuito da festa pré-micaretesca

Cerca de mil camisinhas devem ser distribuídas em Feira de Santana para o Esquenta Micareta, neste domingo (7). A retirada de camisinhas poderá ser feita pelos foliões no estande da Secretaria Municipal de Saúde que estará no meio do circuito localizado na Avenida Fraga Maia.