ENTRE 18 A 21 DE ABRIL

Primeiras atrações da Micareta de Feira são anunciadas nesta quarta-feira (20)

As primeiras atrações da Micareta de Feira, que acontecerá entre os dias 18 e 21 de abril, foram anunciadas nesta quarta-feira (20) pelo prefeito da cidade, Colbert Filho. Entre os artistas confirmados estão Djalma Ferreira, Tonho Dionorina, Márcia Porto, Paulo Bindá, Diego do Pagode do Segredo e Libú do Reggae.

Completando três décadas de Micareta, a cantora Márcia Porto destacou que "é sempre uma emoção diferente subir no trio elétrico arrastando os foliões pelo Circuito Maneca Ferreira". No repertório diz que levará a "brasilidade", mostrando o que o país tem de potência e riqueza cultural.

“Minha construção cultural e histórica foi aqui. O público muda, as coisas mudam, mas a gente está aqui com muito amor e carinho para levar o melhor para a Micareta de Feira. Este ano estou preparando uma grande surpresa e, mais uma vez, irei me apresentar no dia do meu aniversário”, completou.