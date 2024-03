QUARESMA

Padres de Tucano e região pedem cancelamento da micareta em respeito à Semana Santa

De acordo com o padre Valderi Tavares, responsável por encabeçar o movimento dos clérigos, a Semana Santa é a maior das festividades cristãs, que não deve ser comemorada no mesmo período de uma festa pagã em sinal de respeito à religiosidade dos católicos durante o período. "Vai contra o mandamento da lei de Deus, uma festa paga com dinheiro do povo para destruir os jovens, louvar a Jesus Cristos, com jovens se drogando nas ruas", afirma.