FESTA

Micareta de Feira terá circuitos exclusivos para crianças e pets

O circuito infantil estará localizado no cruzamento da avenida Presidente Dutra e rua Barão do Rio Branco

A Micareta de Feira em 2024 vai oferecer um espaço com programação exclusiva para crianças, com atividades e apresentações voltadas para o público infantil. O circuito infantil estará localizado no cruzamento da avenida Presidente Dutra e rua Barão do Rio Branco.