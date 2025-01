INTERIOR

Após se envolver em acidente, casal é preso em posse de arma em Feira de Santana

Homem assumiu ser dono da arma e ter consumido álcool antes de conduzir o veículo

Um casal foi detido por policiais militares após se envolverem em um acidente de trânsito na Rua Olney Alberto São Paulo, bairro Aviário, em Feira de Santana. A dupla estava em posse de uma pistola 9mm com 16 munições do mesmo calibre.

De acordo com as informações da ocorrência da Polícia Militar, uma equipe da 65ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi acionada na noite do último domingo (19), após a colisão entre uma motocicleta e um carro de passeio.

"Ao chegar no local, a guarnição confirmou o fato, sendo constatado duas vítimas, o condutor e a passageira de uma motocicleta caídos ao solo e recebendo atendimento do Samu [Serviço de Atendimento Móvel de Urgência]", informou a PM. Próximo do local, estavam o motorista do carro e sua companheira. Durante abordagem, foram encontradas uma pistola 9mm com 16 munições do mesmo calibre na bolsa da mulher.