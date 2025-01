RECÔNCAVO

Trabalhadores morrem após caírem em tanque de caminhão pipa na Bahia

Veículo havia transportado sangue bovino

Dois homens morreram em um trágico acidente ocorrido neste domingo (19), em Teodoro Sampaio, cidade do Recôncavo baiano. As vítimas, Ednaldo de Jesus Xavier, de 46 anos, e José Ginaldo da Cruz, de 45, caíram em um tanque de um caminhão pipa que transportava sangue bovino.

A Polícia Civil da Bahia registrou o caso na Delegacia Territorial de Santo Amaro e trata as mortes como acidentais. A investigação segue em andamento e aguardam-se os laudos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e os depoimentos para esclarecer melhor as circunstâncias do ocorrido.