VIOLÊNCIA

Irmãos de 15 e 19 anos são mortos a tiros dentro de casa em Jequié

Suspeita é que crime tenha relação com disputas do tráfico na região

Carol Neves

Publicado em 20 de janeiro de 2025 às 12:34

Imagem aérea de Jequié Crédito: Prefeitura de Jequié / Divulgação

Dois irmãos de 15 e 19 anos foram mortos a tiros na madrugada do domingo (19), em Jequié, no sudoeste baiano. Um grupo armado invadiu a casa e executou as vítimas.

Os mortos foram identificados como Ruan Gabriel Souza Barbosa e Elton Souza Barbosa. Eles foram mortos em uma casa no residencial Beira Rio, no bairro Cidade Nova.

Os homens armados foram vistos entrando na casa dos irmãos e atirando. Elton morreu dentro da residência. Já Ruan tentou fugir, mas foi alcançado e baleado na frente da casa. Os atiradores fugiram.

O caso é investigado pela Polícia Civil. A principal suspeita inicialmente é que as mortes tenham relação com disputa entre grupos rivais por tráfico de drogas.

Violência

Jequié está com policiamento reforçado por conta de uma onda de violência no início do ano. Uma operação também foi feita no presídio da cidade, já que há indícios de que os crimes ligados ao tráfico estão contando com envolvimento de presos. Há uma semana, um rapaz foi morto a tiros após uma briga por conta de uma obra e o pai dele foi baleado.