Após ser citado em investigação da PF, Bispo Bruno Leonardo doa R$ 500 mil a instituição baiana

'Ainda está sendo um pouco difícil segurar as lágrimas', disse o religioso, durante a visita

Perla Ribeiro

Publicado em 11 de abril de 2025 às 10:27

Após ser citado em investigação da PF, Bispo Bruno Leonardo doa R$ 500 mil a instituição baiana Crédito: Divulgação

Fenômeno nas redes sociais, com 9,9 milhões de seguidores no Instagram, e mais de 50 milhões de inscritos em seu canal no Youtube, o bispo Bruno Leonardo visitou pela primeira vez o Grupo de Apoio à Criança com Câncer – Bahia (GACC-BA) e, na oportunidade, fez uma doação de R$ 500 mil a organização. O montante será destinada ao apoio das crianças e adolescentes assistidos pela instituição. Recentemente, uma reportagem do Metrópoles divulgou a informação de que o bispo-influenciar foi mencionado em um relatório da Polícia Federal (PF), que investiga lavagem de dinheiro da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Com a repercussão, na ocasião Leonardo chegou a desativar a entrada de novos comentários em suas publicação do Instagram. >

Não é a primeira vez que o Bispo apoia a causa: no ano passado, ele já havia contribuído com cestas básicas para as famílias em tratamento. O bispo usou a rede social para mostrar a visita e aproveitou para ressaltar a importância do trabalho realizado no local. "Eu digo que a pessoa que trabalha na área de saúde é um dom, porque assim como é pra gente que prega a palavra de Deus, para uma pessoa que cuida de alguém enfermo, eu vejo como um dom. Se tem um local que eu admiro, que sempre ouvi falar, foi aqui. Nunca tive oportunidade, mas sabia que um dia ia acontecer", disse.>

Durante a visita, o Bispo também recebeu uma homenagem da instituição em reconhecimento ao seu apoio e ao impacto positivo que tem gerado na luta contra o câncer infantil. "Foi um pouco difícil, ainda está sendo um pouco difícil segurar as lágrimas, porque crianças me tocam muito. Mas, pelo que vi aqui, Salvador inteiro deveria conhecer o GACC e ajudar de alguma forma, fazer alguma coisa. Pelo o que eu vi que eles fazem aqui é algo de tamanha expressão de amor e carinho. Então, conheçam. Que deus abençoe essa casa e que esse trabalho possa durar por muitos e muitos anos", destacou o religioso. >

Em nota, o GACC ressaltou que a visita do bispo significou um momento de grande emoção para todos, especialmente para os pacientes, que tiveram a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente e ouvir suas palavras de esperança e encorajamento. Enquanto circulava pelo espaço, ele teve contato com as crianças e carregou uma menina no colo. "Me chamou pra brincar de boneca, como é que nega um pedido desse?", contou, enquanto carregava uma criança no colo. Presidente da instituição, Roberto Sá Menezes agradeceu a doação. “Em nome de todos da instituição, agradecemos ao Bispo Bruno Leonardo pela sua generosidade e a todos os fiéis que contribuíram, demonstrando um profundo gesto de solidariedade, que com certeza fará toda a diferença na vida das crianças e suas famílias".>