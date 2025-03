VEJA VÍDEO

Após sete anos de inatividade, ferry-boat Juracy Magalhães é afundado no Rio Vermelho

Embarcação afundada deverá fortalecer turismo náutico local e beneficiar vida marinha

O ferry-boat Juracy Magalhães, que estava fora de atividade há sete anos, foi afundado na tarde desta sexta-feira (21), por volta das 15h, no mar do Rio Vermelho. A ação aconteceu em parceria com o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) e a Marinha do Brasil, e tem o objetivo de fortalecer o turismo náutico local, além de beneficiar a vida marinha. >