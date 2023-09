Após tiroteio intenso, homem é achado morto dentro de casa no Engenho Velho de Brotas

Um homem foi achado morto dentro de uma casa na localidade de Vila Paraiso, no Engenho Velho de Brotas, na noite da terça-feira (5), depois de um intenso tiroteio ser registrado na região.



Equipes da 26ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) e do Batalhão Gêmeos estavam no local verificando uma denúncia de disparos de arma de fogo, segundo a PM. "Durante as incursões, foi encontrado o corpo de um homem, com marcas de tiros, em um imóvel situado no local", diz a corporação em nota.