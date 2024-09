SORTE

Aposta de Salvador fatura R$ 49 mil na Mega-Sena

Duas apostas baianas acertaram a quina da Mega-Sena, sorteada no último sábado (21), e faturaram R$ 49 mil. Uma delas é de Salvador, a segunda é de Entre Rios, no nordeste baiano. As duas são simples, ou seja, tem um único apostador, e foram feitas pela internet. O valor total é de R$ 49.417,01.