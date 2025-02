PESQUISA

Aprovação de Lula cai 19 pontos na Bahia, aponta Quaest

Presidente vê pela primeira vez desaprovação superar aprovação no estado, que foi chave na eleição de 2022

A aprovação do governo do presidente Lula (PT) registrou queda significativa na Bahia, estado onde ele venceu as eleições de 2022, segundo levantamento da Quaest divulgado nesta quarta-feira (26). Pela primeira vez, a desaprovação ao governo superou numericamente a aprovação no estado: 51% dos baianos desaprovam a gestão federal, enquanto 47% aprovam. A pesquisa aponta um aumento de 18 pontos na avaliação negativa e uma queda de 19 pontos na positiva em relação a levantamentos anteriores. Ao todo, Lula é reprovado por 50% ou mais dos eleitores em 8 estados pesquisados. >