CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Áreas de preservação ambiental da Bracell na Bahia abrigam mais de 1.750 nascentes de rios

1758 nascentes de rios recebem proteção dentro das áreas de Planejamento e Meio Ambiente da Bracell Bahia. Os números atualizados correspondem à malha hídrica da base florestal da empresa no estado. Todas as nascentes recentemente identificadas estão em áreas de Mata Atlântica, no litoral norte da Bahia.