SAIBA MAIS

Arena Aquática oferece aulas gratuitas em Salvador

Interessados podem se candidatar para vagas

Da Redação

Publicado em 19 de setembro de 2024 às 10:59

Arena Aquática Salvador oferece aulas gratuitas para crianças Crédito: Vitor Santos/Ascom Sempre

A Arena Aquática Salvador promove aulas gratuitas de natação para toda população. O equipamento esportivo é municipal e funciona na Avenida Octávio Mangabeira, na Pituba. Interessados podem acompanhar o processo seletivo no site da Arena (link abaixo).

O técnico Thiago Alves, treinador da equipe de alto rendimento da Arena Aquática de Salvador, detalhou que o projeto visa contemplar toda a população soteropolitana e introduzir essas pessoas na natação.

“Dentro dessa oferta nós, técnicos, temos a função de identificar aqueles meninos ou meninas que tenham um potencial de serem atletas, entrar em contato com a família, saber se apoiam, se têm interesse, além de mostrar os pontos positivos de ser um atleta”, declarou.

O equipamento é administrado pela Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre).

Pessoas com deficiência

Na Arena Aquática são promovidas aulas de natação e hidroginástica para pessoas a partir de 6 e 18 anos, respectivamente. O local também atende a pessoas com deficiência (PcD) – atualmente são 18 alunos, sendo nove adultos e nove crianças, além de três integrarem a equipe de atletas. Em média, 1 mil alunos fazem parte das turmas, que contam com professores e estagiários de Educação Física.

Para as atividades com pessoas com deficiência, os professores passaram por capacitação no início do ano. Todos os alunos são agrupados com os demais, porém eles possuem um atendimento personalizado e são acompanhados diretamente com um professor na raia.

Na escolinha de natação, onde acontece aulas de iniciação e aperfeiçoamento, são direcionadas vagas para alunos de todas as idades, a partir de 6 anos. Mesmo nos dias chuvosos, existem aqueles pequenos dedicados que não perdem uma aula. São os casos de Ana Vitória, 9 anos, e Mariano, 8 anos.

Ao serem entrevistadas, as mamães revelaram o sentimento de ver os filhos tendo a oportunidade de participar das aulas e o desejo deles em não faltar nenhuma delas, mesmo com o clima frio. “Pra mim é um sonho, eu nunca tive oportunidade e sempre quis. Quando eu inscrevi e minha filha foi contemplada, eu nem sei explicar qual foi a sensação. Hoje ela participa inclusive do festival, e mesmo embaixo de chuva ela diz ‘mamãe eu tenho que ir, tenho que ir’”, disse Cristiane Silva, mãe de Ana Vitória.

Já Janice Santos, mãe de Mariano, relatou que se sente realizada por estar quebrando o paradigma que o esporte não é para todos. “Hoje eu consigo trazê-lo aqui e contemplar essa vista. Ele está participando, inserido no esporte, na mais alta qualidade, com todos os recursos que a Arena está proporcionando, ele é muito feliz”, disse.

Thiago Alves mostra muita satisfação em estar trabalhando os alunos. “O que me despertou foi essa possibilidade de estar mais perto de meninos da comunidade. Eu vim de comunidade, eu sei como é a realidade, e mostrar para eles que existe outra possibilidade, não tem como não se emocionar. Estando aqui, vivendo isso todos os dias, independente dos resultados que vão mostrar dentro da água, na parte prática, e ver que você conseguiu plantar uma semente, mesmo que não seja um atleta, é incrível”, declarou.

Preparação

Na pré-equipe, os meninos e meninas são preparados para entrar nas equipes. Luise Vitória, 9 anos, é uma dessas crianças. “Para mim é muito legal estar nadando junto com o pessoal daqui. É muito importante para saúde física e mental. No começo me senti meio estranha, mas já estou acostumada, mudou meu dia a dia”, relatou.

Pai de Luise, José Lima contou que, inicialmente, a filha entrou com o intuito apenas de aprender a nadar. “Ela foi gostando, a cada dia mais foi se interessando e os professores viram que ela tinha uma capacidade melhor e transferiram ela para a pré-equipe um ano depois. Hoje ela se sente melhor, as aulas contribuem muito para a saúde. A gente agradece muito à Prefeitura por manter esse projeto e dar uma oportunidade que, muitas vezes, a gente que é de baixa renda não tem oportunidade. Me sinto muito satisfeito em ver ela treinando, é um grande aprendizado não apenas para o esporte, mas para toda a vida”, refletiu.

Funcionamento

A Arena Aquática Salvador funciona de segunda a sexta (manhã e tarde) e sábado aula somente pela manhã, das 6h às 12h e das 13h às 17h30. Possui 15 mil m² de área, abrigando a piscina olímpica (50×25 metros) utilizada no Estádio Aquático de Esportes Olímpicos, onde foram realizadas as disputas de medalhas da natação nos Jogos Olímpicos Rio 2016.

O investimento neste espaço foi da ordem de R$6,2 milhões, incluindo na estrutura física uma piscina semiolímpica, espaço para academia, vestiários para atletas e sala de técnicos, dentre outras.