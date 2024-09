ABERTO AO PÚBLICO

Campeonato Baiano de Natação tem nova etapa no próximo sábado (7) em Salvador

No ano de disputa da Olimpíada de Paris, a Bahia foi representada por Guilherme Caribé no revezamento 4x100m livre masculino, 100m e 50m livres. Com o fim da competição olímpica, Salvador vai receber neste sábado (7) a 4ª etapa do Campeonato Baiano de Natação, a partir das 8h, na Piscina Olímpica da Bahia, localizada na Avenida Bonocô.