SALVADOR

Arenoso recebe mais 100 casas reformadas pelo Morar Melhor, da prefeitura

Bairro já teve 501 casas beneficiadas no programa

A Prefeitura de Salvador entregou, nesta terça-feira (22), mais 100 residências reformadas pelo programa Morar Melhor no bairro do Arenoso, alcançando a marca de 501 imóveis beneficiados na região. Criado para promover melhorias habitacionais em áreas de vulnerabilidade, o programa já alcançou mais de 55 mil casas em toda a capital desde 2015 e tem como meta atingir 60 mil até o final deste ano.>

Durante o evento, o prefeito Bruno Reis destacou o impacto social da iniciativa e afirmou que o Morar Melhor tem transformado a vida de milhares de famílias. Ele também anunciou que, em maio, será entregue a nova estrutura do Centro Municipal de Educação Infantil Creche Vovô Zezinho, no mesmo bairro.>

“Desde que recebi a solicitação para atender essa comunidade, eu não hesitei em autorizar essa poligonal, porque eu sabia das condições precárias das residências daqui", disse Bruno. "Essa Prefeitura lá atrás mal conseguia fazer o básico, que era coletar o lixo, oferecer o posto de saúde. Hoje, não, hoje conseguimos fazer as reformas nas casas e temos muitos projetos para essa região aqui da cidade para melhorar a vida das pessoas. É essa a razão e o motivo do nosso trabalho”, acrescenta.>

O Morar Melhor é considerado o maior programa de melhorias habitacionais do Brasil, seguindo critérios como a precariedade do bairro, dados do IBGE, presença de domicílios sem revestimento, população de baixa renda e número de mulheres chefes de família. Casas em situação de risco, alugadas ou com renda acima de três salários mínimos não são contempladas.>