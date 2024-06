SEGURANÇA

Arma e drogas são apreendidas durante ronda policial em Macajuba

Uma ronda policial realizada no distrito de Nova Cruz, município de Macajuba, no Centro-Norte da Bahia, resultou na apreensão de uma arma de fogo e de drogas, na madrugada deste domingo (30). Um homem tentou fugir quando avistou a viatura, o que deu início a uma perseguição que terminou com o suspeito preso e o material apreendido.

A PM informou que encontrou com ele um revólver calibre 22, com 15 munições, 71 invólucros com maconha e 23 papelotes de cocaína. O material apreendido, juntamente com o autor foram apresentados à delegacia da região para registro de ocorrência.