CASOS DE VIOLÊNCIA

Arrastão na Via Metropolitana: policiamento é reforçado após denúncias de assaltos

Equipes da 81ª CIPM, da 49ª CIPM e do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv)

A Polícia Militar reforçou o policiamento na Via Metropolitana após uma série de denúncias de assaltos na região. Segundo a corporação, Equipes da 81ª Companhia Independente (CIPM/Lauro de Freitas), 49ª Companhia Independente (CIPM/São Cristóvão) e do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) realizam rondas com o objetivo de oferecer mais segurança à população.