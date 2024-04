SALVADOR

Árvore cai em Cajazeiras e deixa moradores sem energia

Duas árvores caíram no início da noite desta terça-feira (16), na Rua Delmiro Gouvêia, no bairro de Cajazeiras 8, em Salvador. De acordo com moradores, que relataram ter ficado sem energia elétrica, as árvores tombaram na ladeira de acesso entre Cajazeiras 5 e Cajazeiras 8, interditando a via.