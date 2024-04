CHUVAS

Tempo fechado se mantém em Salvador com semana chuvosa, prevê Inmet

De acordo com o órgão, a cidade está na zona de alerta de perigo até às 10h desta quarta-feira (17)

O mês mais chuvoso do ano continua mostrando à que veio na capital baiana. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é que até o próximo sábado (20) Salvador continua enfrentando chuvas. De acordo com o órgão, a cidade está na zona de alerta de perigo até às 10h desta quarta-feira (17).