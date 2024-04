TEMPO RUIM

Apesar da redução da chuva, Codesal recomenda atenção em áreas de risco

Com a redução do volume de chuvas na capital baiana, a Defesa Civil de Salvador passou do Nível de Alerta Máximo para Nível de Alerta, na tarde desta quinta-feira (11), seguindo os protocolos do Plano de Proteção e Defesa Civil (PPDC). Apesar da redução, a recomendação do órgão é que a população continue atenta, principalmente nas áreas de encostas, onde o terreno continua encharcado e passível de deslizamento.