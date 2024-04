RECORDE

Salvador registra maior volume de chuva no Brasil em 24h

Salvador foi a cidade em que mais choveu em todo Brasil na terça-feira (9). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a capital baiana teve o maior volume de chuva do país em 24h, registrando 91,4mm. Em sequência vem Altamira (88.8mm), Cametá (76.2mm) e Belterra (63.2mm), todas no Pará.

O ranking nacional ainda destaca o bairro de Ondina, (89,4 mm) e Mussurunga I (51,6 mm) como dois dos pontos que mais choveram no país. Nenhuma outra cidade baiana aparece entre os 10 municípios com maior índice de chuva no Brasil.