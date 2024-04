SALVADOR

Quem paga a conta: a quem recorrer para cobrar os prejuízos da chuva?

As fortes chuvas que atingiram Salvador nos últimos dois dias causaram estragos, desde desabamentos de prédios a carros soterrados em deslizamentos. A pergunta que fica é: pessoas que perderam algum bem material podem recorrer e cobrar algum órgão pela perda? A resposta é sim. De acordo com o advogado Danilo Santana, especialista em Direito do Consumidor, há como recorrer em duas situações: quando o objeto em questão tem seguro ou quando há omissão do Poder Público.