CACAU NÃO PARA DE CAIR

Saiba por que está chovendo tanto em Salvador

Nos oito primeiros dias de abril, choveu mais do que o esperado para o mês inteiro em Salvador. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a estação pluviométrica de Ondina registrou 291.2 milímetros de chuva, quando 284.9 milímetros era esperado até o próximo dia 30. Os motivos para tantos ‘torós’ envolvem três fatores, que incluem as ações dos ventos e o aquecimento do Oceano Atlântico.

Outro fator está relacionado ao aquecimento das águas do Oceano Atlântico. “As águas do nosso do Oceano Atlântico contribuem muito para as chuvas do Nordeste, então, uma vez que essas águas estão quentes, aumenta a evaporação e a quantidade de vapor d'água na atmosfera, que facilita a formação de nuvens com potencial para chuva de moderadas a fortes”, esclarece Maryfrance Diniz, meteorologista do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).