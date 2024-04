CHUVA

O cacau vai continuar a cair: confira a previsão do tempo para essa semana em Salvador

Céu nublado com chuvas fracas devem permanecer até quarta-feira (10)

Larissa Almeida

Publicado em 8 de abril de 2024 às 21:14

Tempo nublado em Salvador Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Depois de registrar 175 milímetros de chuva em um só dia, Salvador deve continuar com o tempo chuvoso durante a semana. De acordo com o informativo meteorológico da Defesa Civil de Salvador, a atuação de um sistema de baixa pressão vai favorecer a ocorrência de chuvas, com risco para alagamentos e deslizamentos de terra. As temperaturas deverão variar entre 24 °C (mínima) e 30 °C (máxima).

Entre terça-feira (9) e sábado (13), a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas fracas, por vezes moderadas, a qualquer hora do dia. Há risco para deslizamentos de terra.

No domingo (14/04/2024), a previsão é de céu parcialmente nublado com chuvas fracas e isoladas, a qualquer hora do dia. Também há risco para deslizamentos de terra.

De acordo com Cláudia Valéria, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão do órgão federal é semelhante para Salvador. “A previsão nessa semana é de continuidade do tempo mais nublado de chuvoso, principalmente até a quarta-feira. A partir de quinta, aparece mais um período de abertura com o sol aparecendo em alguns momentos”, diz.