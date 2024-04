MÊS DE CHUVAS

Lauro de Freitas registra pontos de alagamentos após chuvas da madrugada

Em vídeo que circula na internet, nas regiões do Pouso Alegre e do Largo do Chapéu, as ruas ficaram completamente tomadas pela água.

De acordo com a Defesa Civil de Lauro de Freitas, os equipamentos da rede de monitoramento de desastres naturais do CEMADEN registraram um acumulado de 30mm de chuva nas últimas 12 horas; nas últimas 24 horas foram acumulados 31mm de chuvas.

A previsão do Climatempo para a cidade é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos nublados com chances de chuva a qualquer momento até o sábado (20), com exceção da sexta-feira (19), quando a incidência de nuvens será menor e chove rápido durante o dia e à noite. As temperaturas variam entre 24ºC e 29ºC, mínima e máxima respectivamente, ao longo da semana.