PREVENÇÃO

Ações educativas são realizadas para as famílias abrigadas em escolas devido às chuvas intensas em Salvador

Ações educativas sobre a conscientização de doenças serão realizadas neste sábado (13) para as famílias abrigadas em 13 escolas devido às chuvas intensas em Salvador.

A ação envolve temas como o combate à dengue, leptospirose e ataques por animais peçonhentos são organizadas pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Salvador, através do Setor de Vigilância e Controle de Animais Sinantrópicos (Sevas) e do Setor de Educação e Mobilização Social em Zoonoses (Semzo) do Centro de Controle de Zoonoses.