Salvador terá novas ações de combate a dengue neste final de semana

Publicado em 12 de abril de 2024 às 16:45

Epidemia de dengue em Salvador encontra-se relativamente controlada, quando comparada com a Bahia e o resto do Brasil Crédito: Lucas Moura

Dando continuidade à mobilização Salvador Contra a Dengue, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realiza neste sábado (13) e domingo (14). Equipes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) farão o bloqueio de transmissão perifocal (aplicação de inseticida em depósitos e recipientes) e espacial em Itapuã, Paralela, Alto do Coqueirinho, Mussurunga e São Cristovão, no sábado; em Cajazeiras, Uruguai, Caminho de Areia e Vila Rui Barbosa, no domingo.

A mobilização prossegue na segunda (15), com inspeção para controle vetorial em todos os Distritos Sanitários (DSs), e bloqueio de transmissão focal em todos dos DSs com casos notificados. Terá aplicação de inseticida por UBV Costal e inseticida de efeito residual também nos DSs com casos notificados.

As escolas municipais Anfilófio de Carvalho, em Periperi; Eraldo Tinoco, em Sussuarana e Jaime Vieira Lima, em Cajazeiras, recebem o projeto Agente Mirim de Saúde. O Complexo Penitenciário da Mata Escura receberá inspeção para controle vetorial.