SAÚDE

Brasil concentra quase 70% dos casos de dengue da América Latina e Caribe

Em números absolutos, país é primeiro no ranking

Países da América Latina e do Caribe registraram aproximadamente 4,6 milhões de casos de dengue este ano. O número, que se refere às 15 primeiras semanas do ano - inclui os primeiros dias de abril - representa um crescimento de 237% em comparação ao mesmo período do ano passado.