ALVARÁ DE SAÚDE

Assaí Atacadista é acionado por irregularidades na unidade Calçada/Uruguai

Loja deve respeitar as normas sanitárias de Salvador

O Ministério Público estadual acionou judicialmente a Sendas Assaí Distribuidora por irregularidades na unidade Calçada/Uruguai, em Salvador, nesta segunda-feira (25). O MP pediu, em caráter de urgência, que a Justiça obrigue a loja a respeitar as normas sanitárias do município e renove periodicamente o Alvará de Saúde, bem como os demais documentos exigidos pela Vigilância Sanitária. A requisição de renovação deve ser feita antes do vencimento.