Assaí Atacadista inaugura maior loja da Bahia na Avenida Paralela

Inauguração da loja do Assaí, na Avenida Paralela. Crédito: Gil Santos/CORREIO

Mais uma loja do Assaí foi inaugurada em Salvador, nesta quinta-feira (30). A nova unidade fica na Avenida Paralela e é a maior da Bahia.



A área total tem mais de 8 mil m² e um estacionamento que comporta mais de 990 vagas, para carros e motos, além de duas vagas para recarregamento gratuito de carros elétricos. São cerca de 10 mil produtos comercializados.



Esta é a sétima loja da rede em Salvador, e a 24ª na Bahia. Fábio Santos, diretor regional Bahia-Sergipe do Grupo Assaí, destacou a importância da localização da nova loja. "Esse é um ponto que a gente almejava há alguns anos. É um endereço existente de 20 anos. Com a aquisição dos Extras, a gente esperava que esse pessoal de entorno tivesse oportunidade de comprar com preço mais justo e a implantação do Assaí nesse local vem o com o intuito de gerar renda e riqueza", pontuou, durante a inauguração.

A loja vai gerar cerca de 700 empregos, entre diretos e indiretos. Presente na inauguração da loja, o prefeito Bruno Reis ressaltou a importância da ampliação de grandes redes na cidade. "A sétima loja do Assaí representa um crescimento da rede na nossa cidade. E, com isso, há uma disputa pelo preço entre as redes. Isso beneficia o cidadão, que pode comprar produtos com preço menor, e gera empregos e oportunidades para a população".

A inauguração atraiu muitos clientes, que formaram filas nesta manhã para garantir as ofertas. Moradora do bairro do Imbuí, a aposentada Ana Rita Politano ficou feliz com a chegada do novo "vizinho". "Uma loja que, antes de vender, procurou os clientes e vizinhança. Estou muito feliz", disse.

Além de produtos com preço mais acessível - cerca de 15% mais barato do que mercados comuns - essa loja tem área de padaria, espaço a granel para oleaginosas, como nozes, e cafeteria.

Quem for à nova loja deve ficar atento que o acesso para veículos é diferente do antigo supermercado e funciona pela lateral. O acesso de pedestres continua o mesmo.

Serviço

Endereço: Av. Luís Viana Filho, 3056 – Imbui, Salvador

Horário de funcionamento: segunda-feira a sábado, das 7h às 22h, e aos domingos e feriados, das 7h às 20h.