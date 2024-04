TRÊS SUSPEITOS

Assaltantes de ônibus são presos durante ação em Salvador

Três suspeitos de envolvimento no assalto a um ônibus coletivo, ocorrido na Avenida Deputado Luís Eduardo Magalhães, foram presos na segunda-feira (22), no bairro do Comércio por investigadores da Delegacia de Repressão a Roubos em Coletivos (Derrc).