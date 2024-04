FEIRA DE SANTANA

PRF desarticula quadrilha de assaltantes na Bahia

Uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na prisão de três homens suspeitos de envolvimento em uma série de assaltos na região de Itiruçu, interior da Bahia. A ação ocorreu na última sexta-feira (12), no Km 429 da BR 116, no trecho de Feira de Santana.

As características do veículo e dos ocupantes coincidiam com as descrições fornecidas por vítimas de um assalto recente a uma loja comercial em Itiruçu. Os indivíduos abordados não conseguiram explicar a origem dos celulares e do cartão bancário, porém admitiram ser proprietários dos simulacros de armas.