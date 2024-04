SUS

Hospital Ana Nery ganha novas máquinas de hemodiálise

O Hospital Ana Nery, em Salvador, recebeu 17 novas máquinas de hemodiálise. A aquisição do equipamento representa um investimento de R$ 927 mil e possibilita o avanço do serviço prestado aos pacientes renais crônicos submetidos à terapia renal substitutiva.

Segundo o diretor do hospital, Igor Lobão, 196 pacientes são submetidos à terapia renal substitutiva no Ana Nery, sendo 144 pacientes em hemodiálise, somados aos 52 pacientes em diálise peritoneal. Ao todo, mais de 102 pacientes se beneficiarão desses novos equipamentos. A unidade faz parte da rede da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab),