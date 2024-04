EQUIPAMENTO

Bombeiros recebem primeiro helicóptero para uso nas operações na Bahia

Veículo será empregado em salvamento, no combate a incêndios florestais e no transporte de órgãos

Gil Santos

Publicado em 15 de abril de 2024 às 13:33

Aeronave em exposição no Abaeté Crédito: Divulgação/ GOV BA

Pela primeira vez o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia recebeu um helicóptero para ser usado nas operações. O veículos era uma demanda antiga da categoria e será usado em salvamentos, no combate a incêndios florestais e no transporte de órgãos. A entrega foi realizada nesta segunda-feira (15), em uma cerimônia na Lagoa do Abaté, onde também foram entregues 25 drones e 84 viaturas para a Polícia Militar.

O público aproveitou para fotografar a aeronave e conhecer o veículo de perto. O comandante dos Bombeiros, coronel Adson Marchesini, comemorou a chegada do helicóptero e dos drones, e contou que eles serão usados na capital e também no interior do estado.

"É um reforço maravilhoso. A instituição ganha, mas quem ganha mais é a sociedade baiana com equipamentos que vão melhorar a eficiência dos bombeiros. São 25 drones, vamos mandar cada um deles para áreas, municípios, que têm bombeiros na Bahia e o helicóptero vai ficar a disposição de todo o estado", afirmou.

Os equipamentos tecnológicos serão distribuídos para as Bases Oeste, Chapada, Norte e Sudoeste com sedes em Barreiras, Lençóis, Juazeiro e Vitória da Conquista, respectivamente.

A solenidade foi realizada na Lagoa do Abaeté e marcou também o lançamento do Centro de Gestão de Vetor Aéreo (CGVA), criado através da Lei 14.572, de maio de 2023, com a autorização para a formação da primeira turma de pilotos.

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) informou que o investimento no helicóptero, 25 drones e 84 viaturas foi de R$ 29 milhões. Ele também autorizou a aquisição de três caminhonetes e uma van para a Superintendência de Telecomunicações da Secretaria de Segurança Pública (SSO), quatro microônibus para a unidades-escola da PM e 180 motocicletas para a PM. Serão investidos mais 9,4 milhões na aquisição dos veículos.