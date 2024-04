ESTRADA DAS BARREIRAS

Dupla de assaltantes de ônibus no Cabula são presos com pistola de brinquedo

Quatro celulares e relógios foram recuperados com os criminosos, flagrados na Estrada das Barreiras, em Salvador

Dois assaltantes que costumavam atacar ônibus na Estrada das Barreiras, região do Cabula, em Salvador, foram presos por equipes do Batalhão Gêmeos e do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc). O flagrante aconteceu nesta quarta-feira (3).