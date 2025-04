SALVADOR

Assembleia dos rodoviários interrompe acesso à Estação da Lapa e causa congestionamento

Categoria está em meio a negociação salarial

Os rodoviários de Salvador fecharam a Estação da Lapa no final da manhã desta quinta-feira (10), por conta de uma assembleia da categoria. Os ônibus ficaram sem entrar e sair na estação e o trânsito está complicado na região, com engarrafamento chegando à região da Arena Fonte Nova. >

Não há indicativo de greve no momento. Mais cedo, os rodoviários divulgaram que a campanha salarial de 2025 já começou e afirmou que os representantes das empresas negaram todas as pautas de reivindicações na primeira rodada, incluindo o reajuste salarial - eles pedem 5% de ganho real, além da inflação. Por conta disso, a assembleia iria debater as questões da categoria, incluindo as condições de trabalho e cláusulas da convenção coletiva que estariam sendo descumpridas. >