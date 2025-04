LEI DO DESCANSO

PRF apreende mais de 200 comprimidos de anfetamina durante fiscalização

Ação ocorreu na BR-242, no trecho entre Seabra e Ibotirama, na região da Chapada Diamantina

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), por meio da 6ª Delegacia na Bahia, realizou fiscalização intensiva para cumprimento da Lei do Descanso na BR-242, no trecho entre Seabra e Ibotirama, na região da Chapada Diamantina, entre os dias 21 e 26 deste mês. A ação teve como foco principal o combate ao uso de substâncias ilícitas por motoristas profissionais, especialmente caminhoneiros. >

Durante as abordagens, foram apreendidos 211 comprimidos de anfetaminas, popularmente conhecidos como “rebites”. A substância é utilizada de forma irregular por alguns condutores para reduzir o sono e prolongar o tempo ao volante, o que representa grave risco à segurança no trânsito. Os efeitos colaterais do uso dessas drogas podem causar alterações psicomotoras, aumentando significativamente o risco de acidentes.>