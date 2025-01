PERIGO NAS RODOVIAS

Estradas baianas já registraram pelo menos 15 acidentes graves em 2025

Ao menos 22 pessoas morreram

Larissa Almeida

Publicado em 19 de janeiro de 2025 às 17:38

Quatro pessoas morrem após acidente na BA-099 Crédito: Reprodução

As estradas baianas registraram pelo menos 15 acidentes graves entre os dias 1º e 17 de janeiro de 2025. O levantamento foi feito pelo CORREIO com base em ocorrências noticiadas pela imprensa. O caso mais recente ocorreu na última sexta-feira (17), quando quatro integrantes da mesma família, que estava em um carro de passeio, colidiram com um caminhão e outro carro. Eles não resistiram ao impacto ao serem arremessados para uma estrada vicinal e morreram.

A morte da família ganhou repercussão nacional devido à gravidade do caso. O acidente, que aconteceu na BA-099, em Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador, teve como vítimas fatais Luan Costa Araújo, de 28 anos, Heitor Costa Santos, 2 anos, Elijan Larry Lima Santos, 29 anos, e Lyan Costa Santos, 9 meses.

O motorista do caminhão, que estava embriagado, chegou a ser preso por homicídio culposo – quando não há intenção de matar –, mas já foi solto após passar por audiência de custódia. Os corpos dos pais e das crianças foram enterrados na tarde deste domingo (19), em Aracaju.

Ao total, os 15 acidentes levantados pela reportagem tiveram pelos menos 22 vítimas fatais. A reportagem procurou os números totais de acidentes nas estradas da Bahia em 2025 junto à Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e junto à Polícia Rodoviária Federal (PRF), mas não obteve retorno.

Para o especialista em trânsito Luide Souza, a incidência de acidentes graves em janeiro chama atenção para o fluxo registrado nas rodovias nesse período. “A direção defensiva atribui que o trânsito fica mais intenso nas rodovias devido às férias escolares. Então, há uma maior circulação de veículos, principalmente de veículos particulares, que não são motoristas profissionais na sua maioria e não têm experiência em pegar a rodovia”, destaca.

Luide lembra que, estatisticamente, os trechos urbanos das rodovias são os locais que mais registram acidentes, principalmente de motocicletas. Por isso, aqueles que pilotam moto são mais vulneráveis a ocorrências do tipo. Em contrapartida, as precauções que podem ser adotadas servem não apenas pelos motociclistas, mas para todos que conduzem nas estradas.

“É possível prevenir adotando as medidas de direção defensiva, que são comuns a todos os motoristas que passam pelo processo de formação. São questões de cuidado com excesso de velocidade e com a manobra mais letal do trânsito, que é ultrapassagem. Ela é mais perigosa, principalmente nas rodovias. É ela que leva à colisão frontal e a colisão frontal, já que, por uma questão até da física, há um somatório de forças. Por isso, ela geralmente é letal, principalmente para o motorista”, alerta Luide.

Confira os acidentes graves ocorridos nas estradas da Bahia em 2025 – até 17 de janeiro:

1) Marivaldo Batista dos Santos, 44 anos, morreu atropelado, em Mata de São João após ser atingido por um carro no dia 1º de janeiro.

2) O policial militar José Florentino de Almeida Neto morreu após o carro em que estava colidir com outro veículo de passeio. O caso aconteceu no dia 1º de janeiro.

3) Felipe Alves Pinto, 25 anos, morreu em um acidente entre a moto que pilotava e um caminhão, na BA-099, na região de Vila de Abrantes, em Camaçari. O caso ocorreu no dia 3 de janeiro.

4) Cinco pessoas morreram após um acidente entre um carro e um caminhão na BR-116, no município de Encruzilhada, no sudoeste baiano. O caso aconteceu no dia 3 de janeiro.

5) João Vítor, de 23 anos, morreu depois que o caminhão-tanque que conduzia pegou fogo no KM 45 da BA-639, no distrito de Inhobim, em Vitória da Conquista. Ele perdeu o controle da direção ao trafegar por um trecho da rodovia com declive. O veículo capotou e foi tomado pelas chamas. O caso aconteceu no dia 3 de janeiro.

6) Ramon Azevedo Silva, 32 anos, morreu após o caso em que dirigia colidir com uma vaca na BA-084, no trecho que liga a cidade de Biritinga ao distrito de Pataíba. O caso ocorreu no dia 5 de janeiro.

7) O agricultor Márcio do Amaral Correia, 37 anos morreu em um acidente de moto, em Itabela. Márcio pilotava em uma estrada vicinal, quando bateu o veículo em um barranco após perder o controle da direção. O caso aconteceu no dia 5 de janeiro.

8) Um homem morreu após a carreta que dirigia sair da pista na BR-101, nas proximidades de Gandu, cidade localizado no baixo sul da Bahia. O caso ocorreu no dia 6 de janeiro.

9) O vereador Rodrigo Cavalcante dos Reis (PSD), presidente da Câmara Municipal de Tucano, morreu após sofrer um acidente de moto, na BR-116, próximo a zona rural de Tucano. O veículo que ele pilotava colidiu com um caminhão. O caso aconteceu no dia 7 de janeiro.

10) Claudia Rosa dos Santos, 40 anos, e Thamires dos Santos Gonçalves, 28, morreram após uma batida entre dois carros em um trecho da BR-324, na cidade de Jacobina. O caso ocorreu no dia 8 de janeiro.

11) Trinta pessoas ficaram feridas após um microônibus capotar e cair em uma ribanceira, no município de Catu, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O caso ocorreu no dia 10 de janeiro.

12) Vânia Souza Alcebíadas Viana, 33 anos, morreu depois que a moto em que pilotava bateu de frente com um carro, na BR-101, em Mucuri, no Sul da Bahia. O caso ocorreu no dia 11 de janeiro.

13) Luan da Silva Santos, 34 anos, morreu depois que o caminhão que dirigia caiu em uma ribanceira, na BA-026, entre Nova Itarana e Planaltino. O acidente ocorreu no dia 12 de janeiro.

14) Túlio Pinheiro dos Santos, 28 anos, morreu depois que o carro que dirigia bateu em uma carreta, em um trecho da BR-242, na cidade de Muquém de São Francisco, no Oeste da Bahia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo invadiu a contramão e colidiu de frente com uma carreta. O caso aconteceu no dia 14 de janeiro.