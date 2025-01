ITACARÉ

PM morre em acidente de carro no sul da Bahia

Ele era subtenente da polícia militar e estava lotado no 15° Batalhão de Polícia Militar (BPM)

Elaine Sanoli

Publicado em 2 de janeiro de 2025 às 17:36

Subtenente José Floretino de Almeida Neto Crédito: Reprodução

Um policial militar foi encontrado morto após um acidente no litoral sul da Bahia. O carro em que o PM estava colidiu com outro veículo de passeio, na tarde desta quarta-feira (1º). Identificado como José Floretino de Almeida Neto, ele era subtenente da polícia militar e estava lotado no 15° Batalhão de Polícia Militar (BPM).

Ele foi localizado por PMs da 70ª Companhia Independente (CIPM), no km 5, da BA-001, Rodovia de ligação entre Ilhéus e Itacaré. No bairro São Domingos, do município de Itacaré.

"No local, foi constatada uma colisão frontal entre dois veículos de passeio, resultando em vítimas com ferimentos e uma sem sinais vitais", disse a PM. Não há maiores informações sobre as outras vítimas.

"A Polícia Militar da Bahia lamenta profundamente a perda do Subtenente PM José Floretino de Almeida Neto, um companheiro dedicado e comprometido com sua missão, e se solidariza com sua família e amigos neste momento de dor", lamentou a companhia.