VIOLÊNCIA

Homem é morto e outro é baleado durante briga em festa de Réveillon no Subúrbio

Suspeito de atirar fugiu depois do crime

Um homem foi morto e outro ficou ferido depois de uma briga durante uma festa de Réveillon em São Tomé do Paripe, no Subúrbio de Salvador. Roberval Acácio da Silva, 40 anos, foi atingido no tórax. Um amigo dele foi baleado no ombro.