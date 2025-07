ATIVIDADE

Shopping realiza oficina infantil do Bombom do Amor neste sábado (2)

Serão duas turmas gratuitas, às 14h e às 15h, no Espaço Lapa Cultural (Piso L3)

O Shopping Center Lapa realiza neste sábado (2) a oficina infantil “Bombom do Amor”, uma atividade lúdica e saborosa que promete encantar a criançada. Com duas turmas, às 14h e às 15h, no Espaço Lapa Cultural (Piso L3), a ação é inspirada em uma tendência gastronômica que vem ganhando destaque nas redes sociais: o doce à base de morango. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site do empreendimento. As vagas são limitadas.>