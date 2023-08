Assembleia Legislativa da Bahia entregará a Comenda 2 de Julho ao ator José de Abreu

A Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA) concede nesta quinta-feira (3) a Comenda 2 de Julho ao ator José de Abreu. A honraria é uma das mais importantes da Casa Legislativa.



A sessão especial de outorga da honraria acontece a partir das 14h30 de amanhã, no Plenário do Palácio Deputado Luís Eduardo Magalhães.



A iniciativa foi pedida pela deputada Fátima Nunes, do PT, depois de ser proposta na gestão do ex-deputado Marcelino Galo. Na justificativa, é informado que o artista é um dos maiores atores do país em atividade. Também é destacada sua trajetória ligada a causas políticas e democráticas.