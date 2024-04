NOVIDADE

Atakarejo inaugura loja no bairro de Sussuarana

O Atakarejo inaugurou nesta segunda-feira (1º) uma nova unidade em Salvador. O bairro da vez é Sussuarana, e a rede chegou à 32ª loja na Bahia. São 350 empregos diretos gerados para a população com a nova loja, segundo a empresa.

Com investimento total de R$ 43 milhões, o mercado conta com setor de padaria, hortifrúti, açougue, salgados, fatiados, além de seções amplas com mais de 10 mil itens e muita variedade.