ÔNIBUS PARARAM DE CIRCULAR

Ataque da Katiara em Cajazeiras XI causa pânico durante a madrugada

Integrantes da facção disparam tiros durante a madrugada no bairro

Wendel de Novais

Publicado em 22 de outubro de 2024 às 10:07

Ataque deixou o clima tenso em Cajazeiras XI Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A Rua Teodolino Macêdo Campos, no bairro de Cajazeiras XI, amanheceu nesta terça-feira (22) sem a circulação de ônibus e com paredes pichadas com a sigla 'KT', usada por traficantes da Katiara para pichar áreas em que atuam. A facção não está no bairro, mas, durante a madrugada promoveu um tiroteio pela via principal e ruas transversais. O som dos tiros que, segundo moradores, começou depois da meia-noite, só foi parar por volta das 3h.

Procurada, a Polícia Militar da Bahia (PM) confirmou a ocorrência. Segundo a corporação, agentes da Rondesp Central foram acionados para averiguar a denúncia de indivíduos armados no local. A PM explicou, no entanto, que, ao chegarem, os policiais realizaram rondas e incursões em toda a região, mas nenhum criminoso foi localizado. Por conta do episódio, o policiamento foi intensificado no bairro por equipes da Rondesp, do 22º BPM e de unidades da PM.

Sigla da Katiara em muro em Cajazeiras XI Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Ainda assim, entre 4h e 7h, os ônibus não circularam na região. Por meio de nota, a Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob), informou que atendimento foi suspenso, destacando que as linhas seguiram até a rotatória e a base estava numa região conhecida como Ponto 11. Equipes da Semob e prepostos das concessionárias acompanharam a situação até que, às 7h, o serviço foi regularizado.