VIOLÊNCIA

‘Até quando, Jerônimo?’: ACM Neto culpa governo por tragédia com jovem de 19 anos na Engomadeira

Luiza Silva dos Santos morreu de bala perdida após ação policial no bairro

A morte da estudante Ana Luiza Silva dos Santos de Jesus, de 19 anos, vítima de bala perdida no bairro da Engomadeira, em Salvador, provocou forte comoção e reacendeu as críticas à condução da segurança pública na Bahia. Ana Luiza voltava do mercado e se preparava para assistir ao jogo do Bahia com a família quando foi atingida no meio de um confronto entre homens armados e a polícia. >