Atendimento veterinário gratuito ou de baixo custo em Salvador

Descubra os serviços de saúde para animais disponíveis em Salvador. Crédito: Reprodução/Shutterstock

A angústia sentida por um tutor quando um animal de estimação adoece é imensurável, principalmente, quando se recebe o orçamento com valores altos dos serviços veterinários em clínicas e hospitais particulares. Para quem não possui condições financeiras, quando um animal precisa de tratamento pode custar mais do que o tutor poderá gastar.



O Correio reuniu alguns dos serviços veterinários disponíveis, de forma gratuita ou com valores reduzidos, em Salvador. Conforme o Artigo 21, do Código de Ética do Médico-Veterinário, não é permitida a prestação de serviços por preços abaixo dos usualmente praticados ou sem custos, exceto em caso de pesquisa, ensino ou de utilidade pública. Por isso mesmo, as clínicas ou médicos não realizam serviços veterinários de graça sem que a oferta não esteja atrelada ao Sistema Único de Saúde ou à ações específicas.

Onde encontrar?

A Prefeitura, através da Secretaria de Saúde Municipal (SMS) e da Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-Estar e Proteção Animal (SECIS), oferece desde vacinas em postos de saúde até cirurgia de castração, além do serviço para remoção de animais de grande porte em vias urbanas.

Os tutores podem encontrar a vacinação antirrábica para cães e gatos em mais de 100 postos de saúde espalhados nos distritos sanitários de Salvador. O atendimento funciona das 08h às 14h, de segunda à sexta-feira, por ordem de chegada.

Para Sofia Rangel, tutora do gato Levi, a experiência na Unidade de Saúde da Família(USF) Curralinho foi agridoce. "Foi diferente de quando levamos Levi no veterinário, sinto que faltou preparo para o atendimento, talvez uma mesa plástica para colocar o animal em cima. Mas foi rápido, recebemos a carteira de vacinação e ele não teve reação depois", conta a tutora. Enquanto Laís Apresentação conta que, durante as campanhas em seu bairro, o serviço é rápido e tranquilo e ao receber a carteira de vacinação, seus cachorros também recebem uma data de retorno para atendimento.

Para aqueles que buscam castrar o pet, ação que prolonga a vida e ajuda no controle populacional, há o serviço do Castramóvel, oferecido pela Diretoria de Bem-Estar e Promoção Animal (Dipa), vinculada à Secis.

O serviço possui atendimento na unidade da Prefeitura-Bairro Subúrbio/Ilhas, em Paripe, mas possui outra unidade no Jardim Botânico, em São Marcos. Há também três clínicas conveniadas do Sistema Único de Saúde realizando o serviço. A castração é realizada mediante agendamento, que deve ser feito através do e-mail ([email protected]), ou presencialmente, no local, a partir das 8h.

“Fizemos a castração em uma clínica com convênio SUS, na Graça. Gostei muito do atendimento, foi algo rápido e eficiente, os gatos ficaram ótimos. Estava com bastante medo da anestesia na primeira vez, mas tiraram todas as dúvidas e tive todo o suporte da clínica durante o pós-operatório” conta Fernanda Fernandes, tutora de Hércules (14) e Bartolomeu (2).

De consultas a tratamentos mais complexos, o Hospital de Medicina Veterinária Prof. Renato Rodemburg de Medeiros Neto (HOSPMEV/UFBA) cobra valores menores do que nas clínicas particulares. Ofertando serviços de ortopedia, oftalmologia, dermatologia, odontologia, oncologia, diagnósticos laboratoriais e assistência médica-veterinária para mais as diversas espécies.

Para triagem, consultas agendadas e atendimento de emergência, o funcionamento é de segunda a quinta, das 7:00 às 12:00h e das 13:00 às 15:00hs, e na sexta, das 7:00 às 12:00hs. Os agendamentos são realizados através do celular 98726-4137 e, se necessário, agendando presencialmente.

O que muitos estão aguardando é a finalização das obras do Hospital Municipal Veterinário, que estão 80% concluídas, pela Prefeitura, em Canabrava.

Com previsão de ser entregue até o final de 2023, o hospital promete atendimento 100% gratuito com foco em animais domésticos e a oferta de atendimento ambulatorial, internamento, raio X e vacina, além de exames de imagem, centro cirúrgico, entre outros.

“Expectativas altíssimas, porque já demorou bastante para Salvador ter um hospital público veterinário e espero que não sejam poucas vagas ofertadas ou muita burocracia para conseguir o atendimento”, disse Laís.

Com o investimento de R$5,7 milhões, o Hospital terá dois pavimentos (térreo e primeiro andar) e será supervisionado pela Dipa, integrada à Secis.

Palestras virtuais sobre Medicina Veterinária exploram áreas pouco conhecidas pela sociedade

Iniciado na manhã desta segunda-feira (11), o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Bahia (CRMV/BA) realiza uma série de palestras virtuais com o tema geral de Eu, Médico(a)-Veterinário(a).

“O Ciclo de Palestras iniciado hoje demonstra nosso compromisso com a capacitação continuada dos nossos profissionais e ao acesso dos temas mais contemporâneos da nossa profissão” disse o presidente do CRMV/BA Altair Santana, durante seu discurso na abertura do evento. “Esse evento é um convite para que toda a sociedade possa conhecer um pouco mais sobre essa profissão tão importante para nosso país”, finaliza.

Entre os dias 11 e 15 de setembro, foram convidados palestrantes que atuam nas mais variadas áreas como educação, animais silvestres, clínica de pequenos e de grandes animais, carreira no serviço público, perícia veterinária, andrologia, Medicina Veterinária no SUS, entre outros. Com temas atuais, como discussões sobre Influenza aviária e diversos momentos para dúvidas e trocas de ideias, o evento mostra que o trabalho vai além do cuidado com animais.

O evento, que faz parte das celebrações do Dia do Médico-Veterinário (09/09), busca fazer com que as experiências de médicos-veterinários sejam compartilhadas de uma forma leve e atraente entre colegas, estudantes e aspirantes a profissão.

SERVIÇO

O QUE: Eu, Médico(a)-Veterinário(a). Palestras sobre o que você sabe e não sabe sobre a profissão.

QUANDO: 11 a 15 de setembro de 2023

Segunda, quarta e sexta: das 09 às 11h30

Terça e quinta: das 14 às 16h30

INSCRIÇÕES: Sympla ou https://bit.ly/44HM2Y2