ASSASSINATO

Ativista LGBTQIA+ é morto a tiros em Serrinha

Fundador do Coletivo LGBTI+ Flores do Sisal, Lucas Cruz de Jesus foi alvo de disparos em um bar no bairro Vista Alegre

H Heider Sacramento

Publicado em 21 de dezembro de 2024 às 14:46

Lucas Cruz de Jesus Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O ativista LGBTQIA+ Lucas Cruz de Jesus, 33 anos, conhecido como Duduka, foi assassinado a tiros na sexta-feira (20), em Serrinha, município localizado a aproximadamente 180 km de Salvador. O crime ocorreu em um bar na Rua Santa Clara, no bairro Vista Alegre.

De acordo com informações da Polícia Civil, testemunhas relataram que um homem encapuzado desceu de um veículo, entrou no bar e disparou várias vezes contra a vítima, que morreu no local. Duduka era fundador do Coletivo LGBTI+ Flores do Sisal, organização que desde 2008 promove a diversidade e os direitos humanos na região.

Nas redes sociais, o grupo lamentou a perda de seu fundador. "Duduka foi covardemente tirado de nós a tiros, de forma cruel e desumana. Lucas não era apenas um militante; ele era um símbolo de luta, resistência e amor por um mundo mais justo para a comunidade LGBTI+", destacou o comunicado.

O Conselho Estadual dos Direitos da População de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (CELGBT) também se manifestou em nota, ressaltando a trajetória do ativista. "Lucas tinha uma trajetória marcada pelo empenho na luta pelo fortalecimento do interior, com ênfase no território do Sisal, e na garantia de direito para a população LGBT, no diálogo sobre negritude e direitos humanos".